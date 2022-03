Fãs de Bridgerton estão frustrados com a 2ª temporada; veja o motivo

A segunda temporada de Bridgerton chegou à Netflix depois de muita espera por parte dos fãs. Alguns, no entanto, estão frustrados com um aspecto em específico da série.

Ao contrário do primeiro ano do seriado, esse segundo não conta com tantas cenas de sexo e os fãs estão reclamando disso nas redes sociais (via Express).

“Dois episódios e não há sexo, um pouco decepcionada”, comentou uma fã.

“É melhor que na terceira temporada tenham mais cenas de sexo de Kate e Anthony porque se não eu vou cometer um crime”, reclamou outra fã.

“Quatro episódios da segunda temporada e ainda sem sexo em Bridgerton. Decepcionado!”, disse mais um fã.

“Até agora, para mim, Bridgerton é muito mais lento, muito mais modesto e manso”, apontou outro fã.

“Não há tanta adrenalina ou sexo. Estou gostando, mas certamente não é tão bom quanto a primeira temporada na minha opinião”, criticou outro.

A produção acompanha a história da Família Bridgerton, um clã de aristocratas vivendo em Londres durante o período da Regência, no início do século XIX. Mesmo durando poucas décadas, a Regência é conhecida como uma época de grandes avanços e tendências diferenciadas nas belas-artes, arquitetura, moda e etiqueta.

A primeira temporada de Bridgerton foca principalmente na primogênita dos Bridgerton: Daphne. A jovem procura pelo amor verdadeiro e um casamento à altura após ser apresentada à sociedade em 1813 pela Rainha Charlotte.

Enquanto lida com as expectativas da elite, Daphne é obrigada a lidar com os escandalosos boatos divulgados pela Lady Whistledown, a misteriosa autora de um “boletim de fofocas” publicado semanalmente. Na segunda temporada, o foco passa para Anthony. Até por conta disso, Daphne terá uma presença menor.

A segunda temporada de Bridgerton já está disponível na Netflix.