Fãs de Peaky Blinders estão furiosos com ausência de personagem

Alerta de spoilers

A sexta e última temporada de Peaky Blinders já está em exibição no Reino Unido e muitos fãs estão furiosos com a ausência de Alfie Solomons, vivido por Tom Hardy.

O personagem apareceu no segundo episódio, mas desde então não foi visto novamente, o que atraiu muitas críticas nas redes sociais.

“Depois de assistir o terceiro, quarto e quinto episódios de Peaky Blinders estou gritando a plenos pulmões, com uma arma na mão: “Onde está Alfie Solomons?”, reclamou um fã (via Express).

“Temos dois segundos de Alfie nesta temporada, estou furioso”, escreveu outro fã.

“Onde está Alfie, por favor, vamos aliviar um pouco a tensão”, disse mais um.

“Teria preferido seis episódios sobre Alfie e sua ópera, para ser bem honesta”, criticou outra fã.

“Alfie Solomons insuficiente nesta temporada”, apontou outro.

Netflix revela data de estreia da 6ª temporada de Peaky Blinders

Depois de muita espera, a Netflix finalmente revelou quando estreia a sexta temporada de Peaky Blinders na plataforma de streaming.

No Reino Unido, a série é exibida pela BBC e os episódios finais já começaram a ir ao ar em 27 de fevereiro. No entanto, no Brasil, teremos de esperar um pouco mais.

Conforme publicação no Twitter da Netflix, a sexta temporada da popular série estreará em 10 de junho de 2022.

Isso quer dizer que todos os episódios devem ser adicionados de uma vez na plataforma, como de costume.

O anúncio veio acompanhado de um pôster com Tommy Shelby. “Pela ordem dos malditos Peaky Blinders, a sexta e última temporada estreia dia 10 de junho”, diz o tuite da Netflix.

Veja abaixo.

Pela ordem dos malditos Peaky Blinders, a sexta e última temporada estreia dia 10 de junho. 🖤 pic.twitter.com/kgnG15A1CG — netflixbrasil (@NetflixBrasil) March 10, 2022