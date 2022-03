Fãs de Round 6 estão furiosos com Steven Spielberg; entenda

Em uma recente entrevista, Steven Spielberg elogiou Round 6, destacando a sua escalação de elenco.

Em sua visão, a série acertou ao dar espaço para pessoas “desconhecidas” se tornarem grandes estrelas.

Mas existe um pequeno problema nisso. Os atores de Round 6 são realmente “desconhecidos”?

Fãs não gostaram de comentário de Steven Spielberg

O Independent publicou uma matéria em que apontou que, nas redes sociais, os fãs se mostraram bastante incomodados com a opinião de Steven Spielberg.

Acontece que muitos atores de Round 6 são extremamente populares na Coreia do Sul, o que o diretor parece não reconhecer.

É claro que Round 6 fez com que todos do elenco se tornassem mais famosos ao redor do mundo. Mas não é como se não fossem pessoas experientes ou populares.

É claro, no entanto, que Steven Spielberg provavelmente não quis diminuir nenhum dos atores de Round 6.

O cineasta só queria expressar como uma produção com estrelas menos conhecidas também podia se tornar bem-sucedida.

No Brasil, Round 6 está disponível pela Netflix.