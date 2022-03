Fãs de The Last Kingdom estão devastados com série; veja o motivo

Alerta de spoilers

The Last Kingdom trouxe uma morte devastadora para os fãs. Osferth, vivido por Ewan Mitchell, é esfaqueado pelas costas no quinto episódio da quinta temporada.

Nas redes sociais, os fãs demonstraram a desolação que sentiram após a morte do personagem, com alguns considerando a pior morte da série da Netflix.

Continua depois da publicidade

“Ele se foi e o pobre Finan em prantos ao lado dele. Esta é a pior morte até agora para mim”, disse um fã (via Express).

Outro fã lembrou: “Fiquei desolado quando ele gritou: ‘Por favor, não me deixe morrer, Finan!'”.

Mais um fã acrescentou: “Coitado, fiquei com o coração partido. Mal posso esperar para ver os malditos da série receberem suas punições”.

No Twitter, uma fã afirmou: “Devolva-os, por favor. era para ser Uhtred e seus TRÊS mosqueteiros felizes para sempre. Sinto falta do meu bebê monge”.

Já outro tuitou: “Absolutamente devastado e mentalmente instável, eles realmente mataram meu garoto Osferth”.

O filme de The Last Kingdom na Netflix

A Carnival Films está desenvolvendo um filme de The Last Kingdom para a Netflix. Alexander Dreymon, que vive Uhtred na série, fez o anúncio, como citado antes.

O ator revelou o longa-metragem intitulado Seven Kings Must Die (Sete Reis Devem Morrer, em tradução livre).

Dreymon viverá Uhtred em Seven Kings Must Die e será acompanhado por boa parte do elenco da série, juntamente de novos rostos.

Embora a quinta temporada “conclua totalmente a série”, o produtor Nigel Marchant disse (via Deadline): “sempre havia mais uma história que queríamos contar”.

Dreymon acrescentou: “Foi um privilégio contar a história de Uhtred por cinco temporadas. Sou muito grato aos nossos fãs. Eles têm sido imensamente leais a The Last Kingdom e, graças ao apoio deles, a equipe está se reunindo para mais uma rodada”.

The Last Kingdom tem cinco temporadas na Netflix. A estreia de Seven Kings Must Die não foi marcada.