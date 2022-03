Fãs estão chocados com transformação de ator de Peaky Blinders

A sexta temporada de Peaky Blinders já está em exibição no Reino Unido e muitos fãs ficaram boquiabertos com a transformação de um dos atores da série.

Nos novos episódios, Ian Peck, que interpreta Curly no seriado, apareceu muito mais magro. Ele ficou tão diferente, que algumas pessoas acharam que o ator havia sido trocado.

“Curly perdeu tanto peso!”, tuitou uma fã (via Express).

“Curly está magrinho!”, disse outra.

“Caramba! Curly perdeu muito peso”, tuitou mais um fã.

“Eles trocaram o ator que interpreta Curly?”, questionou mais um fã e vários responderam que é o mesmo (Ian Peck) e que ele perdeu peso.

Veja fotos do ator nas temporadas anteriores e agora, abaixo.

Netflix revela data de estreia da 6ª temporada de Peaky Blinders

Depois de muita espera, a Netflix finalmente revelou quando estreia a sexta temporada de Peaky Blinders na plataforma de streaming.

No Reino Unido, a série é exibida pela BBC e os episódios finais já começaram a ir ao ar em 27 de fevereiro. No entanto, no Brasil, teremos de esperar um pouco mais.

Conforme publicação no Twitter da Netflix, a sexta temporada da popular série estreará em 10 de junho de 2022.

Isso quer dizer que todos os episódios devem ser adicionados de uma vez na plataforma, como de costume.

O anúncio veio acompanhado de um pôster com Tommy Shelby. “Pela ordem dos malditos Peaky Blinders, a sexta e última temporada estreia dia 10 de junho”, diz o tuite da Netflix.

Veja abaixo.

Pela ordem dos malditos Peaky Blinders, a sexta e última temporada estreia dia 10 de junho. 🖤 pic.twitter.com/kgnG15A1CG — netflixbrasil (@NetflixBrasil) March 10, 2022