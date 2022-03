Fãs estão furiosos com Netflix por grande spoiler no trailer do final de Ozark

Atenção: contém grandes spoilers da temporada final de Ozark!

A Netflix divulgou hoje (29) o trailer oficial para a última temporada de Ozark, e os fãs estão furiosos pelo vídeo ter revelado um grande spoiler da série.

No vídeo promocional inédito, mostra-se que o personagem Javi, interpretado por Alfonso Herrera (mexicano conhecido principalmente por sucessos como Rebelde e Sense8), será morto a tiros após acontecimentos da temporada anterior.

Na cena, Ruth (Julia Garner) discute com Wendy (Laura Linney), Marty Byrde (Jason Bateman) e o cartel Navarro após a morte de seu primo, Wyatt (Charlie Tahan), que foi morto por Javi, segundo informa Jonah (Skylar Gaertner). Na sequência, Julia vai ao encontro de Javi e o mata com tiros de pistola em plena luz do dia e com testemunhas.

Apesar da cena explícita, alguns fãs mais esperançosos acreditam que ela não representa um acontecimento real da série, e sim um sonho ou imaginação dos personagens. Afinal, por que a Netflix daria um spoiler tão grandes deste logo no trailer oficial?

No entanto, a verdade sobre o futuro de Javi em Ozark só será descoberta em abril, quando os novos episódios forem lançados pela Netflix.

Se tiver coragem, assista ao trailer logo abaixo:

Mais sobre Ozark na Netflix

Em declarações sobre o cancelamento, Chris Mundy confirmou que queria acabar a história com a série ainda no auge. Assim, ao que parece, Ozark deve completar o ciclo naturalmente na Netflix.

“Uma temporada maior significa problemas maiores para os Byrdes. Estou empolgado em terminar com um estouro. Nós estamos felizes que a Netflix reconheceu que precisávamos de um pouco mais de tempo para finalizarmos a história dos Byrdes”, declarou o chefe.

Sendo assim, Ozark tem mais esse bom motivo para ser comparada com Breaking Bad – como é feito por fãs e críticos. A famosa série também acabou com um fim planejado pelo criador, o que a fez ainda mais elogiada pelos fãs.

Em Ozark, Marty Byrde (Jason Bateman) muda sua família de um subúrbio de Chicago, Illinois, para o Ozarks, no Missouri, depois que um esquema de lavagem de dinheiro dá errado.

Ozark chega com a segunda parte da quarta temporada em 29 de abril na Netflix.