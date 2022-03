Figurino de personagem de Vikings: Valhalla tem significado oculto

Cuidado: contém spoilers da primeira temporada de Vikings: Valhalla!

Vikings: Valhalla já está no ar e, se você conferiu a nova série medieval da Netflix, não deve ter deixado de reparar nos trajes luxuosos da personagem Emma da Normandia, interpretada por Laura Berlin.

Ela era esposa de Aethelred the Unready (Bosco Hogan), mas após sua morte ela e o príncipe Edmund (Louis Davison) são deixados sozinhos e forçados a lideram com as as consequências do Massacre do Dia de Saint Brice. Ela então se casa com o rei Canute (Bradley Freegard) e assume o lugar antes ocupado pela rainha Aelfgifu da Dinamarca (Pollyanna McIntosh).

Mas você sabia que o figurino chique de Emma esconde um detalhe da série? Seus vestidos elegantes, mas ainda práticos, dizem muito sobre o seu papel na história. Entenda:

A importância do figurino

Segundo curiosidades divulgadas pela própria Netflix, “Os vestidos de gola alta de Emma da Normandia devem refletir sua realeza e também atuar como sua armadura”. Suas roupas são sempre funcionais, mas ainda trabalhada em cima do estilo adotado pelos monarcas normandos da época.

Quem faz o figurino de Vikings: Valhalla é Susan O’Connor, que também trabalhou na série oficial, mas afirma ter algumas diferenças em relação ao seu projeto nesta nova produção, trabalhando a passagem do tempo para ser mais fiel à época que é mostrada na série da Netflix.

Para isso, ela introduziu nos figurinos mais cores, malhas e detalhes, o que ajuda a marcar essa transição histórica dos vikings para o cristianismo. “Os vikings, da mesma forma, têm uma aparência mais orgânica com muita lã, linho e peles. O figurino dos saxões contrasta com muitos veludos, sedas e brocados com pesados ​​enfeites.”, revela.

Vikings: Valhalla já está disponível na Netflix.