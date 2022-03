Forçado a cortar cabelo para Game of Thrones, ator ficou depressivo

Game of Thrones se estabeleceu por um bom tempo como uma das séries mais populares da TV, graças à sua ambientação épica, história cativante e personagens inesquecíveis. O que muitos fãs não sabem é que os bastidores da série eram relativamente conturbados, e que um dos astros foi forçado a raspar o cabelo para atuar na produção.

Na trama de Game of Thrones – que chegou ao fim em 2019 com uma criticada temporada final – o ator britânico Conleth Hill interpretou o misterioso Lord Varys, o “mestre de segredos” dos reis de Porto Real.

Embora o ator tenha se destacado como um dos melhores da série, ele não tinha qualquer interesse na produção antes de seu lançamento. Na verdade, foi seu agente que o convenceu a tentar a sorte no papel de Varys.

O site Expess.UK explicou melhor a preparação do ator para o papel e sua triste reação à obrigação de raspar os cabelos.

Como Conleth Hill virou Varys em Game of Thrones

Conleth Hill já havia sido escalado como Varys quando descobriu que teria que raspar os cabelos para interpretar o eunuco.

“É claro que esse é um preço pequeno a se pagar por um papel tão incrível. Mas na primeira vez que raspei o cabelo, pensei ‘Meu Deus!’. Porque eu realmente nunca havia feito isso”, comentou o ator em uma entrevista ao site Radio Time.

Foi conversando com os colegas de elenco que o ator aceitou seu novo visual – mas continuou revoltado com a perda dos cabelos.

“Eu lembro do Rory McCann (o intérprete do Cão de Caça) dizendo: ‘O que há de errado com você?’. E eu respondi: ‘Vendi minha alma para a HBO’. Aí ele respondeu: ‘Cale a boca e pense no salário!”, relembrou o ator.

Conleth Hill realmente ganhou um ótimo salário para interpretar Lord Varys em Game of Thrones, cerca de 100 mil dólares por cada episódio das últimas temporadas.

“Mesmo assim, fiquei deprimido por raspar o cabelo. Nenhum outro papel exigiu esse sacrifício”, comentou o astro.

Originalmente, Hill foi considerado para o papel do Rei Robert Baratheon. O ator chegou a fazer testes para o personagem, que acabou ficando para Mark Addy.

Mas felizmente, o ator causou uma ótima impressão com os diretores de elenco da série. E por isso, foi escalado como Lord Varys, a Aranha.

Após o desfecho de Game of Thrones, Conleth Hill passou a se dedicar principalmente a papéis no cinema – deixando o cabelo crescer novamente (veja abaixo uma foto).

Entre 2019 e 2022, o ator participou dos filmes Segredos Oficiais, Herself, Here Are The Young Man, To Olivia e Infinitum: Subject Unknown.

Game of Thrones está disponível no HBO Max.