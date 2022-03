Fotos apresentam personagens do spin-off de Game of Thrones

House of the Dragon está vindo aí!

Baseada no livro Fogo & Sangue, de George R, R, Martin, a primeira série derivada de Game of Thrones ganhou fotos inéditas que revelam o visual de seus personagens.

No elenco principal, tevemos Paddy Considine como King Viserys Targaryen, o foco do show, além de Emmy D’Arcy como Princesa Rhaenyra, Matt Smith como Príncipe Daemon, Rhys Ifans como Sor Otto Hightower, a Mão do Rei, Olivia Cooke como Lady Alicent Hightower, Steve Toussaint como Lord Corlys Velaryon, Fabien Frankel como Sor Criston Cole e Sonoya Mizuno como Mysaria.

O elenco também terá versões joven, com Milly Alcock como Rhaenyra e Emily Carey como Alicent.

Veja as imagens:

Mais sobre House of the Dragon

“House of the Dragon se passa 200 anos antes dos eventos de As Crônicas de Gelo e Fogo, que encapsulava a série original de Game of Thrones, focando na queda da Casa Targaryen como o família governante de Westeros, enquanto no auge de seu poder”, revela o portal Screen Rant.

Além da criação de George R.R Martin, House of The Dragon tem co-criação de Ryan J. Condal, da Colony, que também atua como co-showrunner com o diretor Miguel Sapochnik. A primeira temporada terá 10 episódios.

Matt Smith comentou sobre a pressão de conviver com a hype de Game of Thrones, dizendo que espera que House of the Dragon “evolua para algo diferente” que a diferencie e permita que ela tenha sucesso por seus próprios méritos.

A estreia está marcada para o dia 11 de agosto, da HBO Max.