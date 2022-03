George R. R. Martin revela se está envolvido em novas séries de Game of Thrones

A HBO está desenvolvendo novas séries de Game of Thrones, a primeira delas sendo House of the Dragon. George R. R. Martin, criador da franquia, revelou estar “profundamente” envolvido nelas.

O autor de As Crônicas de Gelo e Fogo publicou no blog pessoal dele, ironicamente intitulado Not a Blog, um esclarecimento sobre esse envolvimento dele nas novas produções.

“Vi alguns comentários questionando o quanto estou envolvido nestas novas séries”, escreveu o autor. “A resposta é: muito. Profundamente, fortemente envolvido em cada uma das novas séries”.

“É o meu mundo, e enquanto eu tenho trabalhado de perto com alguns escritores e showrunners fantásticos, no final das contas, cabe a mim tentar manter o cânone… bem, canônico… e fazer tudo o que puder para ajudar a tornar os novos shows ótimos. (E eu também amo essas histórias)”, acrescentou Martin.

Game of Thrones terá nova série na HBO

House of the Dragon será uma produção da HBO Max e não terá o envolvimento dos criadores da série original, David Benioff e Dan Weiss.

A trama seguirá a linhagem dos Targaryen 200 anos antes de Game of Thrones, tendo sua história adaptada do livro Fogo e Sangue.

House of the Dragon foi encomendada diretamente como série, sem precisar da aprovação do piloto. A primeira temporada terá 10 episódios.

Miguel Sapochnik, diretor de episódios importantes de Game of Thrones, será o co-showrunner e ficará na direção do piloto. O projeto começou a ser desenvolvido por outro veterano da série original, o escritor e produtor Bryan Cogman.

Na história, uma briga entre irmãos pode desencadear uma guerra. O Príncipe Daemon Targaryen estaria visando o trono do Rei Viserys.

House of the Dragon chega em 2022. Game of Thrones segue na HBO Max.