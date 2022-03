Grant Gustin está mais sarado na 7ª temporada de The Flash; veja

A sétima temporada de The Flash chegou na Netflix. Os espectadores devem notar que Grant Gustin aparenta um físico mais forte nos capítulos do Arrowverso.

Por anos, o astro da série da DC foi alvo de críticas por conta do físico mais franzino. Algumas vezes, o intérprete de Barry Allen usou as redes sociais para comentar sobre a batalha com o próprio corpo.

Na época em que a sétima temporada foi exibida nos EUA, Grant Gustin usou o Instagram para mostrar a preparação especial que teve. O astro de The Flash ficou sarado para os episódios.

“Eu finalmente decidi quebrar o ciclo e comecei a cuidar de mim como eu deveria”, afirmou o astro da DC aos fãs, revelando que está “bem mais feliz e bem mais presente do que eu estive há um bom tempo”.

Para isso, Grant Gustin fez um antes e depois no Instagram. Confira abaixo.

Astro de The Flash, Grant Gustin vai ter filme na Netflix

Grant Gustin, que interpreta o Flash na série da DC, vai estrelar o novo filme da Netflix, O Resgate de Ruby, que retrata a relação dele com uma cadelinha.

“Neste filme baseado em uma história real, o policial estadual Dan (Grant Gustin) sonha entrar para a unidade de elite K-9. A cadelinha Ruby, que vive em um abrigo de animais, já está perdendo a esperança de ser adotada. Unidos pelo destino, os dois criam um forte vínculo e descobrem que juntos são capazes de enfrentar qualquer desafio”, diz a sinopse oficial do filme.

A direção é de Katt Shea, de A Maldição de Carrie. O roteiro é assinado por Karen Janszen, de Winter, o Golfinho e a continuação.

Além de Grant Gustin, o elenco traz Scott Wolf, Kaylah Zander, Camille Sullivan, Tom McBeath, Sharon Taylor, Eileen Pedde e Jude Culham-Keays.

O Resgate de Ruby estreia em 17 de março de 2022. Enquanto isso, The Flash tem sete temporadas na Netflix.