Grey’s Anatomy corta romance de Meredith com personagem

Richard Flood deixou Grey’s Anatomy após interpretar o Dr. Cormac Hayes por três anos. Com isso, o romance entre Hayes e Meredith é cortado antes de florescer de verdade.

O próprio astro admitiu que isso poderia ter sido mais desenvolvido, embora já tenha dito que está satisfeito com o tempo dele no seriado.

“Eu apenas sigo o personagem, para onde eles estão indo e para onde os escritores e a série querem que vá. Eu faço minha parte e faço meu trabalho e, espero, é o que eles querem. Mas sim, eu acho que sempre existirão essas questões abertas”, disse o ator ao Deadline.

“A temporada passada foi difícil com o COVID, eu estava feliz por estar no set, por termos conseguido fazer o show, achei que foi uma verdadeira conquista de toda a equipe”, acrescentou o ator.

“Eu suponho que você se pergunte se eles teriam ficado juntos, não é? Se eles tivessem ficado, teria funcionado? Eu acho que os fãs podem ter gostado de ter visto mais do que essa dinâmica poderia ter sido – é certamente a resposta que estou recebendo – mas não é realmente para mim dizer. A equipe lá, eles sabem melhor, e eles empurram o show na direção que eles acham que é certa, e meu trabalho é desempenhar meu papel da melhor maneira possível, então eu não questiono muito essas coisas”.

Transmissão de Grey’s Anatomy no Brasil

Grey’s Anatomy é uma série médica de drama que teve início em 2005 na ABC, canal dos Estados Unidos. No Brasil, a Netflix ajudou a popularizar o seriado, mas o título deixou o serviço no final de 2021.

A série fictícia concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy está nos Estados Unidos. No Brasil, os novos episódios estão no Sony.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play. Station 19, a derivada, também está no Star+.

