Grey’s Anatomy está errando ao se despedir de personagem

Grey’s Anatomy continua com as mudanças na 18ª temporada. Cormac Heyes, o médico de Richard Flood, deixa o seriado médico.

A justificativa dentro da trama é que Cormac quer se afastar do hospital por descobertas sobre ações ilegais de Owen. O médico tem medo de acabar preso por causa do amigo.

Inicialmente, Cormac seria um interesse amoroso de Meredith. Tudo mudou por conta da pandemia do coronavírus, que trouxe outra trama ao drama médico.

O CBR, porém, aponta que Grey’s Anatomy está errando ao liberar o personagem de Richard Flood. Mesmo sem a história com Meredith, Cormac Heyes teria mais do que mostrar profissionalmente e pessoalmente.

Por conta da atuação de Flood, espectadores passam a querer ver mais do personagem no seriado. Um lado que podia ser explorado é justamente o fato de Cormac ser pai tentando conectar os diferentes lados da vida dele.

Outra possibilidade poderia até ser um romance entre o personagem e Megan Hunt, como cita o site. No fim, os fãs devem sentir falta do médico.

Transmissão de Grey’s Anatomy no Brasil

Grey’s Anatomy é uma série médica de drama que teve início em 2005 na ABC, canal dos Estados Unidos. No Brasil, a Netflix ajudou a popularizar o seriado, mas o título deixou o serviço no final de 2021.

A série fictícia concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy está nos Estados Unidos. No Brasil, os novos episódios estão no Sony.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play. Station 19, a derivada, também está no Star+.

