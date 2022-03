Grey’s Anatomy: Meredith dá um grande passo em seu novo relacionamento

Durante as 18 temporadas de Grey’s Anatomy, Meredith viveu vários relacionamentos amorosos. Quem não se lembra do charmoso Derek Shepherd? Ou mais recentemente, do jovem Andrew DeLuca? Nos novos episódios da série, a protagonista dá um passo importantíssimo em seu novo romance – com o potencial de mudar para sempre a trajetória da produção.

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy traz Meredith Grey em um novo relacionamento. Mas desta vez, a protagonista está indo com calma em seu namoro com Nick Marsh, o personagem de Scott Speedman.

Os novos episódios começaram com a viagem de Meredith a Minnesota, após a personagem de Ellen Pompeo receber uma tentadora oferta de emprego do Dr. David Hamilton. Diagnosticado com o Mal de Parkinson, ele oferece à médica o investimento necessário para estudar a doença – e eventualmente, encontrar a cura.

Meredith aceita a missão, e decide viajar para Minnesota de 15 em 15 dias, acompanhada por Amelia Shepherd, a irmã de seu falecido marido.

A relação de Meredith e Nick em Grey’s Anatomy

Em sua nova posição, Meredith se reconecta com Nick Marsh, que também trabalha no hospital.

Os personagens participam de alguns encontros, e eventualmente, retomam a relação romântica.

Entretanto, as vidas de Meredith e Nick pareciam estar realmente separadas – isso até “The Makings of You”, o 12º episódio da 18ª temporada.

No episódio em questão, o casal decide passar um tempo sozinho em uma cabana romântica. Entretanto, a sobrinha de Nick já estava no local com o namorado.

Surpreendentemente, esse programa em família serve para aproximar Nick e Meredith ainda mais.

De acordo com o site CheatSheet, o relacionamento à distância de Meredith e Nick deve mudar após o casal passar um tempo junto em quartos de hotel em Minnesota.

Em “Put the Squeeze On Me”, o Dr. Hamilton oferece a Meredith uma posição permanente no hospital, como diretora do Centro Grey e Chefe de Cirurgia. Envergonhada pela pressão pública, a personagem sofre para tomar sua decisão.

O principal problema, na visão de Meredith, seria a necessidade de levar os filhos para Minnesota. Nick tenta acalmar a namorada, afirmando que as crianças poderiam ter uma boa vida no estado.

Nesse momento, Meredith acusa Nick de estar com ela apenas pelo dinheiro, e o personagem, por sua vez, afirma que a médica encontra problemas em todas as situações.

O episódio termina com Nick conhecendo os filhos de Meredith, o que é um passo extremamente importante no relacionamento entre os personagens.

Grey’s Anatomy ainda não revelou se Meredith vai continuar em Seattle ou se mudar para Minnesota. Os fãs, por outro lado, já tentam prever a decisão da personagem.

“Espero que o Nick se mude para Seattle”, comentou um fã no Reddit.

Outros, parecem não se importar com a possibilidade de Ellen Pompeo deixar a série.

“Eu não gostaria de ver a Maggie como protagonista, mas também não me importaria se a Ellen fosse embora. Para ser honesto, acho que a série deve terminar em breve”, analisou outro espectador.

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy está nos Estados Unidos. No Brasil, os novos episódios estão no Sony.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play. Station 19, a derivada, também está no Star+.

Clique aqui para assinar o UOL Play e acompanhar o canal Sony. Ou clique aqui para assinar o Star+ e assistir Grey’s Anatomy.