Grey’s Anatomy originalmente planejou saída diferente para Jackson e April

Jackson e April tiveram um final feliz em Grey’s Anatomy, mas você sabia que isso só aconteceu porque os atores Jesse Williams e Sarah Drew interviram?

Na série, vimos Jackson deixar o programa 17ª temporada, mas não sem antes convidar April e sua filha Harriet para irem com ele a Bostan, enquanto ele assumia a Fundação Catherine Fox. April, que havia se separado de seu marido durante a pandemia, concordou em voltar a morar com o ex, dando aos fãs a esperança de que eles se reconciliaram.

No entanto, Drew revelou que o plano original para o casal era bem diferente. Ao Insider, ela diz: “O argumento que me foi dado era que April estava super grávida de um filho de Matthew, mas ele não estava em casa quando Jackson as visitou para contar a April sobre a sua ideia de ir para Boston com ele. Havia uma tempestade lá fora e Jackson teve que ajudar April dar à luz o bebê em casa, e através de toda essa experiência, April decidiu levar toda a sua família para Boston com Jackson.”

Ela continua: “Jesse e eu conversamos sobre isso e pensamos que seria mais satisfatório para o público se eles tivessem alguma esperança de que Japril se reunisse. Jesse apresentou isso aos roteiristas e os roteiristas concordaram – e então a história mudou.”

Transmissão de Grey’s Anatomy no Brasil

Grey’s Anatomy é uma série médica de drama que teve início em 2005 na ABC, canal dos Estados Unidos. No Brasil, a Netflix ajudou a popularizar o seriado, mas o título deixou o serviço no final de 2021.

A série fictícia concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy está nos Estados Unidos. No Brasil, os novos episódios estão no Sony.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play. Station 19, a derivada, também está no Star+.

Clique aqui para assinar o UOL Play e acompanhar o canal Sony. Ou clique aqui para assinar o Star+ e assistir Grey’s Anatomy.