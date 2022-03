Halo: Veja o Master Chief sem capacete em foto da série

Nos games, a franquia Halo jamais revelou o rosto do protagonista Master Chief, ou John-117. Na série isso é diferente.

Logo no primeiro episódio do seriado do Paramount+, já podemos ver o rosto do espartano. Naturalmente, quem acompanhou as notícias sobre o elenco já sabia o que veria.

Em determinado ponto do capítulo inaugural da adaptação, Master Chief opta por remover o capacete a fim de mostrar que ele é um ser humano e vemos o rosto do ator Pablo Schreiber.

Ele aparece de cabelo curto e sem barba. Quem já assistiu Orange is the New Black e American Gods certamente reconhecerá o rosto do ator.

Veja uma imagem do episódio de Halo, abaixo.

Ator de Halo admite que nunca jogou os games

O ator de Halo, Pablo Schreiber, admitiu em uma nova entrevista que nunca jogou os games que inspiraram a série.

Ele explicou ao Game Spot que, quando era mais jovem, não tinha o costume de jogar games. Na realidade, ele nem mesmo tinha uma TV em casa.

Ele só conhecia Halo através de amigos, quando ia na casa deles.

No entanto, para se preparar para o seu papel em Halo, Pablo Schreiber resolveu visitar a desenvolvedora dos games e, lá, descobriu muitas coisas que não sabia.

“Foi como um campo de treinamento. Eu obtive várias informações. Eu consegui o máximo de Halo em cerca de cinco dias, desde a história de fundo até o enredo em si.”

“Eu tive à minha disposição tudo o que havia sido estabelecido nos jogos. Além disso, eles me enviaram alguns livros.”

Halo está disponível no Paramount+, com episódios lançados semanalmente.