HBO Max estreia suspense eletrizante com astro de 50 Tons de Cinza

Jamie Dornan, o Christian Grey de 50 Tons de Cinza, chega no HBO Max em papel bem diferente. O ator é o protagonista de O Turista, série que está disponível na plataforma de streaming.

Dos mesmos roteiristas de The Missing, O Turista coloca o ator em uma história de muito mistério. Na trama, Jamie Dornan é um britânico que acorda em um hospital no meio da Austrália.

Continua depois da publicidade

O personagem não tem qualquer memória, nem sabendo quem ele é. Nesse papel, a figura de Jamie Dornan tenta descobrir o que o motivou a viajar ao país.

Para piorar tudo, antigos inimigos começam a perseguir esse turista. Isso faz com que ele vá para o interior australiano para relembrar quem ele realmente é.

A produção originalmente é da BBC e chega ao Brasil pelo HBO Max, onde já está disponível com os seis episódios da história.

Mais sobre O Turista, que está no HBO Max

O astro de 50 Tons de Cinza, como mencionado, estrela O Turista. O elenco tem ainda Danielle Macdonald, de Dumplin, e Shalom Brune-Franklin, de Line of Duty.

Danielle interpreta uma advogada chamada Helen Chambers, que está no caso do homem sem nome. Já Shalom é uma garçonete que cruza o caminho com o personagem de Jamie Dornan.

O elenco tem ainda Damon Herriman (Mindhunter) como o detetive Lachlan Rogers, Alex Dimitriades (The Cry) sendo Kosta Panigiris, e Ólafur Darri Ólafsson (The Missing) no papel de Billy Nixon.

Ao redor do mundo, O Turista chegou na TV ainda em janeiro. A crítica adorou o seriado com o astro de 50 Tons de Cinza.

No Rotten Tomatoes, a aprovação é de 100%, com elogios principalmente para Jamie Dornan. O público, enquanto isso, ficou dividido com 56% de nota.

O Turista está disponível no HBO Max.