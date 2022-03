Homem-Aranha 3 tem referência escondida a Homem de Ferro

O Homem de Ferro é uma figura muito importante para o Peter Parker de Tom Holland e Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) conta com uma referência escondida ao herói do Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

Em determinado momento do filme, podemos ver J. Jonah Jameson gravando um programa do Daily Bugle. Ele está diante de um fundo verde e, em uma das paredes, vemos diversos jornais colados.

Um desses jornais conta com a manchete: “Tony Stark é o Homem de Ferro”, uma referência direta ao primeiro filme do MCU, que termina com essa revelação.

Agora que o filme do Homem-Aranha foi lançado digitalmente veremos muitos outros desses easter eggs pipocando pela internet afora.

Mais sobre Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa

O elenco de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) contou com vários grandes nomes. Tom Holland é o protagonista, enquanto Marisa Tomei interpreta a Tia May.

Os atores Alfred Molina, Willem Dafoe e Jamie Foxx, entre outros, retornaram como Doutor Octopus, Duende Verde e Electro.

Além disso, Andrew Garfield e Tobey Maguire apareceram como suas respectivas versões de Homem-Aranha.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) será em breve lançado em DVD e mídia digital.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.