House of the Dragon: Derivada de Game of Thrones já quebrou tradição da original

A série House of the Dragon quebrará uma antiga tradição de Game of Thrones.

Desde a sua primeira temporada, Game of Thrones teve a tradição de começar a lançar novos episódios em abril ou em uma época perto dessa.

No entanto, isto não deve acontecer com House of the Dragon, que teve o seu lançamento anunciado para 21 de agosto de 2022.

House of the Dragon teve alguns problemas de produção

Um motivo para explicar essa mudança pode ser que House of the Dragon teve alguns problemas de produção.

As gravações de House of the Dragon aconteceram durante a pandemia, o que obviamente trouxe alguns desafios ao longo do caminho.

Atualmente, parece que a primeira temporada de House of the Dragon ainda está em pós-produção.

Portanto, é compreensível que o lançamento tenha sido marcado para agosto e não abril, como era o costume de Game of Thrones.

Como mencionado anteriormente, House of the Dragon chega à HBO Max em 21 de agosto de 2022.