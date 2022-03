House of the Dragon: Tudo o que sabemos sobre derivada de Game of Thrones

Após o polêmico final de Game of Thrones, a HBO pretende reconquistar os fãs da série com o derivado House of the Dragon. Ambientado séculos antes da luta pelo Trono de Ferro, a produção tem tudo para fazer muito sucesso no HBO Max – com a introdução de alguns dos personagens mais icônicos do cânone de George R.R. Martin.

É importante citar que House of the Dragon não tem qualquer relação com The Long Night, o outro derivado de Game of Thrones que foi cancelado pela HBO antes de ser produzido.

House of the Dragon é uma criação de George R.R. Martin – o autor de As Crônicas do Gelo e Fogo – e Ryan Condal, conhecido pela série de ficção científica Colony. Condal também será o showrunner da produção, junto com Miguel Sapochnik, um veterano de Game of Thrones.

Detalhes importantes sobre a nova série do HBO já foram revelados, entre trama, elenco e data de estreia. Veja abaixo tudo que já sabemos sobre a derivada de Game of Thrones.

Conheça a história de House of the Dragon

House of the Dragon é baseada no livro “Fire & Blood” (Fogo e Sangue), escrito por Martin. A trama acompanha a extensa trajetória da Casa Targaryen – uma das mais importantes do cenário político de Westeros.

Segundo a HBO, o prólogo é ambientado séculos anos antes dos eventos de Game of Thrones.

A trama deve focar na “Dança dos Dragões”, a primeira Guerra Civil dos Targaryen, provocada por uma complexa sucessão ao Trono de Ferro.

Foi esse conflito que causou a extinção dos dragões – isso até Daenerys Targaryen reviver as criaturas na pira funerária de Khal Drogo.

Tudo sobre o elenco e os personagens de House of the Dragon

Junto com os pôsteres de House of the Dragon, a HBO divulgou detalhes importantes sobre o elenco e os personagens da série.

Paddy Considine (Blitz) interpreta o Rei Viserys Targaryen, eleito pelos Lordes de Westeros em meio à complicada sucessão de Jaehaerys Targaryen. Segundo sua descrição oficial, o personagem é caracterizado como um monarca “gentil e decente”, que deseja apenas respeitar o legado do avô.

Matt Smith (The Crown, Doctor Who) é o Príncipe Daemon Targaryen, o irmão mais novo de Viserys, um poderoso guerreiro e Cavaleiro de Dragões.

Olivia Cooke (Bates Motel) vive Alicent Hightower, a filha de Otto Hightower, nobre que serve como a Mão do Rei. Criada na Fortaleza Vermelha, ela cultiva um grande talento político.

Emma D’Arcy (Wanderlust) é a Princesa Rhaenyra Targaryen, a primogênita do Rei. Vinda do mais puro sangue de Valíria, a personagem é uma habilidosa Amazona de Dragões, disposta a tudo para alcançar suas ambições.

Steve Toussaint (Príncipe da Pérsia) interpreta o Lorde Corlys Velaryon, também conhecido como “Serpente Marinha”, o desbravador náutico mais famoso da história de Westeros. Eve Best (Fate: A Saga Winx) interpreta a Princesa Rhaenys Targaryen, esposa de Velaryon.

Rhys Ifans – o intérprete do Lagarto nos filmes do Homem-Aranha – vive Otto Hightower, um sábio membro da nobreza que serve como a Mão do Rei.

O elenco principal de House of the Dragon é completado por Sonoya Mizuno (Ex Machina) como Mysaria, uma perigosa aliada do Príncipe Daemon.

Também estão no elenco de House of the Dragon os atores Graham McTavish (Outlander), Ryan Corr (Wolf Creek), Jefferson Hall (Vikings), David Horovitch (Miss Marple), Matthew Needham (Sanditon), Bill Paterson (Fleabag), Gavin Spokes (Brexit), Milly Alcock (Upright), Emily Carey (Anastasia), Bethany Antonia (Get Even)e Phia Saban (The Last Kingdom).

Data de estreia de House of the Dragon no HBO Max

A HBO surpreendeu os fãs de Game of Thrones com a divulgação da data de estreia de House of the Dragon.

Segundo uma postagem da página oficial da plataforma no Twitter, House of the Dragon estreia em 21 de agosto.

Enquanto isso, todas as temporadas de Game of Thrones estão disponíveis no HBO Max.