How I Met Your Father traz de volta grande personagem da série original

Apesar de trazer uma história nova e personagens inéditos, a série How I Met Your Father, do Star+, também está conectada com o sucesso de How I Met Your Mother, do qual se origina.

Logo no primeiro episódio, a novidade mostra Sid (Suraj Sharma) para o seu apartamento que, na verdade, é o mesmo onde Ted e Marshall moravam no início da série original, e para o qual Marshall e Lily eventualmente se mudaram em algum momento.

Além desse easter egg que pegou de surpresa os fãs, uma aparição na nova série também deixou os amantes de How I Met Your Mother ainda mais interessados pela nova versão da série.

Mas atenção: spoilers abaixo!

Ela voltou!

Ninguém menos que Robin Scherbatsky (Cobie Smulders) deu às caras na nova série.

A personagem, uma das protagonistas da produção original, apareceu em How I Met Your Father. Na cena, Sophie (Hilary Duff) entra no McLaren’s, o bar de How I Met Your Mother, e acaba ganhando um uísque e alguns conselhos de Robin.

Pamela Fryman, diretora da série, comenta o retorno: “Nós certamente tivemos essas discussões sobre quem deveria voltar, quando isso deveria acontecer, todo esse tipo de coisa. Esperamos ficar aqui por um tempo, e esperamos ver muitos velhos amigos, mas não queríamos antecipar nada. Cobie se encaixou perfeitamente na história que estávamos contando.”

George Van Smoot, mais conhecido como O Capitão, também apareceu em How I Met Your Father! Interpretado por Kyle Machlachlan, o personagem apareceu pela primeira vez na sexta temporada de How I Met Your Mother como o então marido de Zoey Pierson (Jennifer Morrison), que o deixou para ficar com Ted Mosby. O Capitão acabou se tornando um personagem muito querido entre os fãs, enquanto Zoey é uma das namoradas de Ted que o público menos gosta.

