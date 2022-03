Hugh Grant pode ser o próximo Doutor em Doctor Who

As tentativas de determinar quem será o próximo Doutor em Doctor Who continuam a pipocar. Um novo rumor aponta que Hugh Grant pode se tornar o 14º Doutor na longeva série de ficção científica.

Conforme o The Mirror, que cita um “insider” de TV como fonte, aponta que a BBC está tentando contratar o astro de 61 anos para o papel.

O insider teria acrescentado que Grant “oferece muitos atributos: grande ator, britânico, ganhador de prêmios, querido em Hollywood e excelente em comédia. Negociações já estão acontecendo”. A BBC não comentou o rumor, informa o ComicBook.

Esse é o mais novo na lista de rumores sobre quem será o próximo protagonista de Doctor Who. Um desses chega até a dizer que David Tennant pode reprisar o papel.

Atores muito famosos não costumam ser selecionados para o papel

Infelizmente não há como saber se o rumor sobre Hugh Grant é verdade, mas ele certamente seria o astro mais famoso a ter interpretado o Doutor. É costumeiro que sejam selecionados atores já experientes, mas não extremamente famosos.

Tennant já havia estrelado Harry Potter e o Cálice de Fogo quando começou a viver o Doutor, já Peter Capaldi era famoso por The Thick of It e In The Loop.

Jodie Whittaker, por sua vez, a atual Doutora, trabalhou em Black Mirror e Broadchurch (junto de Tennant, inclusive).

Teremos de aguardar para saber se Hugh Grant, famoso por papéis em Simplesmente Amor e Um Lugar Chamado Notting Hill, vai estrelar Doctor Who.

Doctor Who pode ser assistido no Globoplay.