iCarly: Astro de Drake & Josh é novidade em trailer da 2ª temporada

Foi divulgado o trailer da segunda temporada do revival de iCarly. O vídeo conta com a participação de Josh Peck, conhecido por Drake & Josh.

No revival de iCarly, o ator de Drake & Josh interpreta um agente que é contratado para ajudar a aumentar os números de audiência de Carly na Internet.

No entanto, tudo acaba se transformando em um problema porque Carly passa a ficar mais interessada na audiência do que na diversão com os amigos.

Confira abaixo o trailer da segunda temporada do revival de iCarly.

Josh Peck e Miranda Cosgrove juntos novamente

É divertido que Josh Peck e Miranda Cosgrove apareçam juntos em iCarly porque os dois trabalharam em Drake & Josh. O ator teve o papel de Josh Nichols, enquanto a estrela interpretou a personagem Megan Parker.

Drake & Josh também contou com Drake Bell, que nos últimos tempos teve o seu nome associado a várias polêmicas, como acusações de abuso e envolvimento com menores de idade.

O ator chegou a ser condenado pela justiça por um de seus crimes.

A segunda temporada do revival de iCarly chega ao Paramount+ em 8 de abril.