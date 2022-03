Incomodada? Atriz abre o jogo sobre nudez em Euphoria

Não é segredo que Euphoria é uma série cheia de nudez e cenas de sexo, e uma das estrelas que mais aparecem em momentos íntimos é Sydney Sweeney.

No entanto, a atriz não fica incomodada com nada disso. Bom, pelo menos não na maior parte do tempo.

Em uma entrevista com o Washington Post, Sydney Sweeney disse que, em geral, consegue realizar as cenas de nudez sem problemas.

“Eu realmente me sinto mais poderosa com meu corpo. Me sinto mais confiante. Me sinto mais livre.”

Série com muitas cenas de sexo e nudez

A estrela de Euphoria acrescentou, no entanto, que já pediu que algumas cenas de nudez fossem alteradas porque as considerava “desnecessárias”.

“Eu não me senti confortável com as cenas em que eu não achava que precisava ficar nua. Ninguém levaria o conteúdo realmente a sério. Mas Sam concordou e disse que eu não precisava fazer.”

“Eu gosto que as pessoas estejam preocupadas comigo, mas estou totalmente bem em Euphoria.”

Euphoria está disponível no catálogo da HBO Max.