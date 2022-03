Inventando Anna: Veja o que golpista fez com dinheiro que ganhou da Netflix

Inventando Anna, série biográfica da Netflix, dramatizou a história de Anna Sorokin, que usava o nome de Anna Delvey para enganar a elite de Nova York ao se passar por uma importante herdeira alemã.

A minissérie foi criada por Shonda Rhimes e a Netflix precisou desembolsar US$ 320 mil (mais de R$1,5 milhão) pelos direitos de adaptar sua história, mas como a golpista gastou esse dinheiro?

A verdade é que, como Anna está presa, ela não pôde ter acesso ao dinheiro. Em 2019 seus fundos foram bloqueados e a lei Filho de Sam impede que criminosos lucrem com documentários e outras formas de “monetizar” seus crimes, mas um juiz ordenou que essas contas fossem descongeladas para que Anna pudesse pagar suas vítimas com o dinheiro que recebeu.

Dito isso, Anna Sorokin usou US$ 199 mil para pagar restituição aos bancos, US$ 24 mil para liquidar multas do estado de Nova York e mais de US$ 75 mil em honorários advocatícios, conforme informa o Insider. A ela, sobraram US$ 22 mil (cerca de R$115 mil), mas ainda não se sabe quando Anna poderá ter acesso a esse dinheiro.

No entanto, parece que a golpista não está “chateada” por ter perdido quase tudo o que ganharia da Netflix. Segundo sua advogada de apelação, Audrey A. Thomas, Anna disse que quer que todos que ela afetou financeiramente sejam devidamente pagos e que todas as suas dívidas sejam quitadas.

Mais sobre Inventando Anna na Netflix

A série é baseada em uma reportagem da New York Magazine, de Jessica Pressler, sobre os crimes de Anna Sorokin. Inventando Anna gira em torno de uma jornalista, interpretada por Anna Chlumsky (Veep), que investiga o caso de Anna Delvey, vivida por Julia Garner (Ozark). A personagem titular é uma herdeira que roubou os corações e as fortunas da socialite de Nova York.

Na série, Anna e a repórter formam um relacionamento sombrio, engraçado e amor e ódio, conforme a personagem titular aguarda o julgamento dela, enquanto a repórter corre contra o tempo para responder a maior pergunta em Nova York: quem é Anna Delvey?

Shonda Rhimes criou a série e também trabalha como showrunner. Essa é a primeira série que ela criou, escreveu e comandou desde o fim de Scandal, em 2018.

Além dela, Matt Byrne, Jess Brownell, Abby Ajayi, Nick Nardini também trabalham como roteiristas de Inventando Anna, que é produzida pela própria Netflix.

Inventando Anna está disponível na Netflix.