It: A Coisa vai virar série na HBO Max

De acordo com o Comic Book, a HBO Max está trabalhando em uma série derivada de It: A Coisa.

O projeto terá o título de Welcome to Derry, acontecendo antes dos eventos de It: A Coisa.

Por enquanto, não se sabe quem será o produtor principal de Welcome to Derry, apenas que uma sala de roteiristas já foi contratada.

Welcome to Derry deve mostrar a origem de Pennywise, abordando como se iniciou a maldição que os fãs viram em It: A Coisa.

Série em desenvolvimento

Ainda não se sabe se Bill Skarsgård retornará como Pennywise.

É possível que Welcome to Derry tenha o envolvimento de Andy Muschietti, o diretor que trabalhou em It: A Coisa e It – Capítulo Dois.

Por enquanto, ainda não existem outros detalhes sobre Welcome to Derry, da HBO Max.

Enquanto isto, It: A Coisa está agora disponível pela HBO Max.