Jamie Lee Curtis quer papel em One Piece da Netflix

Durante o tapete vermelho do Oscar 2022, Jamie Lee Curtis surpreendeu ao revelar que é uma grande fã do anime One Piece.

Na verdade, ela até mesmo gostaria de ter um papel na versão em live-action que a Netflix está produzindo.

“Talvez eu possa interpretar Kureha. Ela parece um pouco desagradável, com aquele cabelo longo e pegajoso.”

“Minha filha acha que seria uma boa personagem para mim.”

Jamie Lee Curtis acrescentou que o seu personagem favorito de One Piece é Chopper.

Obviamente, o interesse de Jamie Lee Curtis não significa necessariamente que ela será escalada em One Piece, da Netflix.

A série em live-action está agora passando por gravações, com Iñaki Godoy escalado para interpretar Luffy.

No cinema, Jamie Lee Curtis retorna em Halloween Ends, a sequência de Halloween e Halloween Kills: O Terror Continua.

Ainda não há previsão de lançamento para a série em live-action de One Piece, da Netflix.