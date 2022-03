Jaskier não envelhece em The Witcher e teoria explica porquê

Um dos mistérios de The Witcher é a idade de Jaskier. O bardo que acompanha Geralt passa décadas com o bruxo e simplesmente não envelhece.

O fato gera curiosidade entre os espectadores. Afinal, Jaskier não é um bruxo ou até tem uma outra origem – o que se sabe é que o bardo é simplesmente um humano.

Baseado na linha do tempo de The Witcher, é que Jaskier tem 18 anos quando conhece Geralt. A história na Netflix avança 23 anos, o que coloca o bardo com 41 anos no presente da história.

A teoria dos fãs é que Jaskier se tornou imortal. Isso teria acontecido por alguma magia, já que o bardo sempre se envolve em algumas situações inesperadas.

O que pode ajudar a reforçar a teoria é de que Jaskier deve ser um dos narradores de The Witcher: A Origem, trama que se passa 1,2 mil anos antes de Geralt. Se o bardo souber de detalhes dessa série derivada, o boato pode ficar ainda mais forte.

A série da Netflix, por hora, não confirmada nada. Assim, o bardo pode dizer apenas que tem uma aparência jovem.

