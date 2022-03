Jensen Ackles se reúne com astro de Supernatural e vira alvo de piadas

Jensen Ackles e Jared Padalecki se tornaram próximos durante seus muitos anos trabalhando juntos em Supernatural.

Agora, eles estão juntos novamente em um novo trabalho, mas não da maneira que os fãs podem pensar.

Acontece que Jensen Ackles é o diretor de um dos próximos episódios de Walker, a nova série estrelada por Jared Padalecki. Nos bastidores, a equipe resolveu fazer piada com o ator.

Por meio do Instagram, Jensen Ackles revelou que, a cada dia de gravações, ele recebeu uma cadeira de diretor com um nome de um de seus personagens.

Por exemplo, no primeiro dia, a cadeira de diretor tinha o nome de Dean Winchester. No segundo dia, tinha o nome de Soldier Boy, o seu personagem em The Boys.

Ele recebeu até uma cadeira de diretor com o nome do Capuz Vermelho, personagem que dublou em Batman Contra o Capuz Vermelho.

O ator só recebeu uma cadeira com o seu nome verdadeiro em seu último dia no set. Confira abaixo as imagens que Jensen Ackles compartilhou em seu Instagram.

Supernatural terá série derivada

Jensen Ackles também está trabalhando em uma série derivada de Supernatural. O projeto se chama The Winchesters, contando com Jensen Ackles como um dos produtores.

Além disso, o ator também deve ser o narrador da série derivada. The Winchesters contará a história do passado de Mary e John, os pais de Dean e Sam.

O projeto ainda está em início de desenvolvimento, então ainda não conta com previsão de lançamento.

A série Supernatural está disponível na HBO Max.