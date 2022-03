Lagertha pode ter inspirado personagem de Vikings: Valhalla

Frida Gustavsson interpreta Freydis Eiríksdóttir em Vikings: Valhalla, nova série da Netflix, e brincou em entrevista recente que sua personagem é inspirada em Lagertha (Katheryn Winnick) de Vikings, a série que antecede a produção atual.

A novidade da plataforma de streaming é uma espécie de continuação a Vikings, com acontecimentos 100 anos após o que vimos na série do History e, agora, mais próximos aos anos finais da Era Viking, com forte influência do cristianismo.

Como de costume, a produção é inspirada em personagens históricos, e Freydis é uma das protagonistas de de Vikings: Valhalla. Em entrevista ao GamesRadar, a atriz Gustavsson revelou que os fãs de Vikings poderão sentir o espírito da série em Valhalla, e menciona mais sobre sua personagem.

Para ela, sua personagem foi inspirada em Lagertha para “carregar a tocha dessa protagonista feminina, essa guerreira foda”, mas não nega que as duas sejam personagens muito diferentes.

Nova série de Vikings chega na Netflix

Vikings: Valhalla começa no início do século XI e mostra as aventuras de alguns dos Vikings mais famosos da História, como Leif Eriksson, Freydís Eiríksdóttir, Harald Hardrada e William, o Conquistador.

Sam Corlett, de O Mundo Sombrio de Sabrina, vive Leif Eriksson. Frida Gustavsson interpreta Freydís Eiríksdóttir. Leo Suter é Harald Hardrada. Bradley Freegard, por sua vez, é o Rei Canute, rei da Dinamarca.

Jóhannes Haukur Jóhannesson interpreta Olaf Haraldsson, Laura Berlin é Emma da Normandia. David Oakes, por sua vez, vive o conde Godwin, conselheiro do Rei da Inglaterra.

Caroline Henderson vive Jarl Haakon em Vikings: Valhalla, que lidera Kattegat nesse período.

Vikings: Valhalla já está disponível na Netflix.