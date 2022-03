Legends of Tomorrow tem estreia de Gladiador Dourado e saída de grande personagem

Alerta de spoilers

Knocked Down, Knocked Up, o episódio final da sétima temporada de Legends of Tomorrow, foi um grande marco para série da DC. O capítulo marcou a chegada do Gladiador Dourado no Arrowverso.

Desde que Donald Faison foi escalado para a série, os fãs desconfiavam que o herói estava chegando. No fim do capítulo, Legends of Tomorrow confirma que Michael Jon Carter é o Gladiador Dourado.

A série introduz o personagem em uma trama que se passa durante a Primeira Guerra Mundial. A chegada do herói pode até ter relação aos quadrinhos.

Na DC, o Gladiador Dourado é um atleta do século 25 que joga fora o futuro dele no esporte. Ele, assim, volta ao século 20 para roubar artefatos históricos, mas vira um herói.

A série ainda não tem uma oitava temporada confirmada, por isso o futuro do personagem ainda pode ser incerto. Mesmo assim, fãs estão empolgados com a chegada do Gladiador Dourado no Arrowverso.

Legends of Tomorrow também tem saída de personagem

A equipe de Legends of Tomorrow segue mudando. Após o final, a CW confirmou que Nate Heywood está deixando o time do Arrowverso.

O personagem foi interpretado por Nick Zano desde a segunda temporada. Com isso, a estrela se junta a Mick Rory (Dominic Purcell) e John Constantine (Matt Ryan), que foram outras baixas recentes.

A decisão do ator deixar Legends of Tomorrow é por conta da família. Nick Zano tem dois filhos pequenos e quer focar mais neles.

Como o contrato do ator terminou na sétima temporada da série da DC, o astro aproveitou o momento para deixar Legends of Tomorrow.

Legends of Tomorrow está disponível no canal Warner no Brasil.

