Lorde Varys de Game of Thrones está com visual bem diferente em novo papel

O ator Conleth Hill é conhecido por ter interpretado Lorde Varys em Game of Thrones. Mas em um novo papel em sua carreira, ele está bem diferente.

O ator de Game of Thrones interpreta o personagem P.J. Collins em Holding, uma nova série.

Ele é um policial de uma cidade tranquila na Irlanda, onde é descoberto o corpo de um rapaz que havia desaparecido há muitos anos.

Com o ressurgimento do caso, a polícia deve descobrir quem cometeu o assassinato. Confira abaixo uma imagem de Conleth Hill, de Game of Thrones, com seu novo visual para a série Holding.

O melhor papel da carreira

Em entrevista com o Radio Times, Conleth Hill disse que o papel em Holding é o melhor de sua carreira. Ele destacou a complexidade de seu personagem.

“Acho que é um personagem muito complexo. Ele não apresenta os típicos clichês de um detetive. Eu gostava muito de Varys, mas ele não era o protagonista. Era só um personagem coadjuvante.”

“É o meu primeiro papel de destaque em anos de carreira.”

Game of Thrones está disponível pela HBO Max.