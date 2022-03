Marvel divulga cena assustadora de Cavaleiro da Lua; veja!

A Marvel divulgou uma cena da vindoura série Cavaleiro da Lua, estrelada por Oscar Isaac. A cena conta com uma atmosfera de filme de terror.

Vemos o protagonista entrando em um elevador e percebe que há uma criatura sinistra, aparentemente egípcia, perseguindo-o.

Ele senta no chão e de repente uma senhora é quem entra no elevador. Os dois têm uma interação bastante desconfortável e o personagem de Isaac diz que está procurando as lentes de contato.

Ao sair do elevador, no mesmo andar de onde ele saiu, a criatura está atrás dele. Durante todo esse período, Oscar Isaac está com um olhar de aterrorizado.

Veja a cena da série da Marvel, abaixo.

Oscar Isaac ganhou um papel que parecia concorrido na Marvel. Antes, rumores davam conta de que Keanu Reeves era o preferido para ser o Cavaleiro da Lua.

Cavaleiro da Lua é o alter ego heroico do mercenário Marc Spector. Porém, a história dele é um pouco mais complicada do que isso.

Spector tem mais personalidades, que são o milionário Steven Grant e o taxista Jake Lockley. O Deus Khonshu, do Egito, dá os poderes do Cavaleiro da Lua e guia Marc Spector com as suas outras personalidades.

Nos quadrinhos da Marvel, uma última personalidade foi adicionada ao personagem recentemente: a do Senhor Lua. O homem é um consultor policial que resolve crimes incomuns.

A série chega em uma leva de produções, que ainda conta com personagens como a Mulher-Hulk.

Cavaleiro da Lua chega em 30 de março no Disney+.

