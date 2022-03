Marvel vs DC: Diretor de Cavaleiro da Lua critica filme do Adão Negro

Duas produções com inspirações egípcias estão iminentes por parte da Marvel e da DC: Cavaleiro da Lua e Adão Negro. O diretor e produtor executivo da série do Disney+ criticou o filme da Warner Bros.

Mohamed Diab, diretor de Cavaleiro da Lua, apontou a importância de escalar profissionais egípcios em produções relacionadas ao país do Oriente Médio.

“Eu queria mostrar os talentos egípcios o máximo que pudesse. Toda cultura deve ser representada por seu povo, então contratei atores, um editor, um figurinista, um diretor de arte e um compositor que são todos egípcios”, disse o diretor (via WGTC).

“Fiquei realmente irritado com a DC quando eles colocaram Adão Negro em um país fictício do Oriente Médio como uma desculpa para escalar não-egípcios, quando obviamente era para ser no Egito. As oportunidades de representação não devem ser desperdiçadas… Mas não é um erro completo, pois é baseado em uma iteração dos quadrinhos que não menciona o Egito”.

Oscar Isaac ganhou um papel que parecia concorrido na Marvel. Antes, rumores davam conta de que Keanu Reeves era o preferido para ser o Cavaleiro da Lua.

Cavaleiro da Lua é o alter ego heroico do mercenário Marc Spector. Porém, a história dele é um pouco mais complicada do que isso.

Spector tem mais personalidades, que são o milionário Steven Grant e o taxista Jake Lockley. O Deus Khonshu, do Egito, dá os poderes do Cavaleiro da Lua e guia Marc Spector com as suas outras personalidades.

Nos quadrinhos da Marvel, uma última personalidade foi adicionada ao personagem recentemente: a do Senhor Lua. O homem é um consultor policial que resolve crimes incomuns.

A série chega em uma leva de produções, que ainda conta com personagens como a Mulher-Hulk.

Cavaleiro da Lua chega em 30 de março no Disney+.

Clique aqui para assinar o Disney+ e assistir aos filmes da Marvel.