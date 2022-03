MCU terá seu primeiro personagem não-binário em série do Disney+

O MCU pode, em breve, apresentar o seu primeiro personagem não-binário. Isto deve acontecer em Coração de Ferro, uma das próximas séries do Disney+.

O insider Daniel Richtman compartilhou (via Comic Book) que a Marvel está em processo de escalação do primeiro papel não-binário do MCU.

O personagem não-binário, ou seja, que não se identifica exclusivamente com um gênero, deve aparecer em todos os episódios da primeira temporada de Coração de Ferro.

O processo de escalação ainda está em andamento, então uma pessoa ainda não foi contratada para o papel. Também não se sabe qual seria o nome desse primeiro personagem não-binário do MCU.

Outros detalhes devem ser divulgados em breve.

Série com Dominique Thorne

A série da Coração de Ferro será estrelada por Dominique Thorne como Riri Williams, sendo que a sua introdução no MCU deve acontecer primeiro em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre.

Ainda não há data de lançamento para a série da Coração de Ferro, do Disney+.

