“Melhor projeto da Marvel”: Saem primeiras reações à série Cavaleiro da Lua

Cavaleiro da Lua é uma das séries mais aguardadas da Marvel. Não é à toa: o Cavaleiro da Lua é um personagem muito interessante nos quadrinhos, embora não seja tão conhecido quanto outros heróis.

As primeiras reações à série estão começando a surgir no Twitter, com vários elogios. A recepção, até agora, é bastante positiva.

“Cavaleiro da Lua é uma série fantástica e Oscar Isaac está excepcional. É a melhor série do Marvel Studios até agora”, comentou um internauta.

Outra pessoa elogiou: “Eu vi os quatro primeiros episódios de Cavaleiro da Lua e eles são diferentes de qualquer coisa no MCU. Oscar Isaac está fantástico.”

“Cavaleiro da Lua é diferente de qualquer outra coisa da Marvel. É a melhor série do MCU até agora”, disse um jornalista.

Um fã tuitou: “Eu assisti aos quatro primeiros episódios de Cavaleiro da Lua. Não vou postar spoilers, mas se vocês querem a minha reação: é o melhor projeto da Marvel que eu já vi.”

Nem todos ficaram tão empolgados com Cavaleiro da Lua.

Um jornalista expressou que ficou dividido com a série, acreditando que alguns fãs dos quadrinhos podem ficar decepcionados com alguns elementos cômicos.

“Eu assisti aos primeiros quatro episódios de Cavaleiro da Lua e fiquei dividido.”

“Quando funciona, é uma produção do MCU altamente original com flashes de grandeza, mas há alguns aspectos bobos que prejudicam o terror.”

“Os grandes fãs dos quadrinhos podem não gostar tanto quanto os recém-chegados”, opinou o jornalista.

Série com Oscar Isaac

Acima, você pode conferir um novo clipe da série com Oscar Isaac. O ator é conhecido por trabalhos como Duna, Star Wars e X-Men: Apocalipse (nessa produção da Fox, ele interpretou o vilão Apocalipse).

O elenco também conta com Ethan Hawke, ator de Dia de Treinamento e A Entidade.

Cavaleiro da Lua, da Marvel, chega ao Disney+ em 30 de março de 2022.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.