Miguel de Cobra Kai revela seu colega de elenco favorito

Xolo Maridueña interpreta Miguel em Cobra Kai desde a primeira temporada da série da Netflix. Ele revelou com qual colega de elenco prefere trabalhar.

O astro conversou com a Teen Vogue e disse que as cenas que mais gosta de gravar são as de Miguel e Johnny, vivido por William Zabka. Maridueña disse que Zabka é com quem mais gosta de trabalhar.

Além dele, o intérprete de Miguel mencionou Jacob Bertrand, que interpreta Hawk na série da Netflix.

Os dois apresentam um podcast de cultura, intitulado Lone Lobos, que Maridueña mencionou o podcast na entrevista.

“Nós vivíamos juntos quando filmamos. Temos um podcast juntos. Somos praticamente inseparáveis”, disse o astro de Cobra Kai.

Mais sobre Cobra Kai

Cobra Kai é a continuação do universo de Karatê Kid. A série era uma produção do YouTube, mas acabou sendo adquirida pela Netflix.

Na gigante do streaming, Cobra Kai adquiriu um novo nível de popularidade. A série é elogiada por fãs e críticos por seu estilo divertido e pela maneira que honra o legado da franquia Karatê Kid.

“Décadas depois da competição que mudou suas vidas, a rivalidade entre Johnny e Daniel está de volta nesta sequência da trilogia Karatê Kid”, diz a sinopse da série.

Na quarta temporada, os dois vão justamente reunir forças para parar o Cobra Kai, dominado por John Kreese. O vilão, para parar o ex-aprendiz Johnny Lawrence e Daniel LaRusso, traz de volta Terry Silver, principal ameaça de Karatê Kid 3.

Cobra Kai conta com quatro temporadas na Netflix.