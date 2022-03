Morta em Vikings: Valhalla, atriz sugere retorno de personagem

Alerta de spoilers

Caroline Henderson indicou que pode reprisar o papel de Jarl Haakon em Vikings: Valhalla, apesar do trágico fim da personagem na primeira temporada.

Haakon treinou Freydís na série da Netflix, mas acabou morrendo durante a guerra de Kattegat contra Jarl Kåre. Apesar disso, Caroline disse que há espaço para o retorno de Haakon no futuro da série.

Continua depois da publicidade

“Nós realmente não sabemos se ela não voltará”, disse a atriz de Vikings: Valhalla ao Metro. “Ela pode aparecer como um fantasma ou algo assim”.

“Ela é pagã e ela é muito forte em sua crença. Acho que retratar isso e fazer parte dessa jornada foi incrível porque ela sabe o que vai acontecer”, acrescentou a atriz.

Não seria a primeira vez que um personagem de Vikings aparece depois de ter morrido, mas vamos aguardar para saber o que acontecerá na série da Netflix.

Nova série de Vikings está na Netflix

Vikings: Valhalla começa no início do século XI e mostra as aventuras de alguns dos Vikings mais famosos da História, como Leif Eriksson, Freydís Eiríksdóttir, Harald Hardrada e William, o Conquistador.

Sam Corlett, de O Mundo Sombrio de Sabrina, vive Leif Eriksson. Frida Gustavsson interpreta Freydís Eiríksdóttir. Leo Suter é Harald Hardrada. Bradley Freegard, por sua vez, é o Rei Canute, rei da Dinamarca.

Jóhannes Haukur Jóhannesson interpreta Olaf Haraldsson, Laura Berlin é Emma da Normandia. David Oakes, por sua vez, vive o conde Godwin, conselheiro do Rei da Inglaterra.

Caroline Henderson vive Jarl Haakon em Vikings: Valhalla, que lidera Kattegat nesse período.

Vikings: Valhalla já está disponível na Netflix.