Ms. Marvel é uma série do MCU bem diferente, diz estrela

Ms. Marvel chega no meio de 2022 ao Disney+ e parece que a série será bem diferente de outros filmes e seriados do Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

O Screen Rant conversou com Saagar Shaikh, que vive o irmão mais velho de Kamala Khan, no tapete vermelho de Cavaleiro da Lua. Shaikh falou sobre o poder inerente à normalização de “um super-herói muçulmano paquistanês” e o impacto que a série terá em crianças de origens semelhantes.

“Não apenas Kamala Khan, mas a série em si tem muita personalidade e é feito para diferentes pessoas para as quais nem todos os filmes e séries do MCU são para. É um público alvo diferente. Vai capturar uma audiência diferente”.

“Há tantas pessoas do sul da Ásia, crianças por aí. Eu tenho três sobrinhas que estão ansiosas para assistir Ms. Marvel, porque ninguém nunca viu um super-herói muçulmano paquistanês. Quando eu era criança, se eu tivesse algo como a Ms. Marvel crescendo, eu sinto que me sentiria normal e crescendo eu nunca me senti normal, eu sempre me senti como o estranho, e eu acho que normalizar uma super-heroína muçulmana paquistanesa é tão poderoso para nossas gerações futuras, será enorme para as crianças. Quero dizer, é para isso que serve tudo, certo? É para as crianças”, continuou o astro.

Quando Ms. Marvel chega ao Disney+?

Kamala Khan é conhecida como a maior fã da Capitã Marvel. De forma inesperada, a menina ganha poderes por meio de um bracelete e começa a atuar contra o crime.

A série da Ms. Marvel está ligada com WandaVision e Capitã Marvel 2, ou The Marvels.

A heroína estará no aguardado filme da Marvel. Ao mesmo tempo, Monica Rambeau (Teyonah Parris), que aparece em WandaVision, também volta na sequência.

A série no Disney+ deve contar a origem da Ms. Marvel. Há a expectativa que Brie Larson apareça como Carol Danvers.

Ms. Marvel estreia em 8 de junho no Disney+.

