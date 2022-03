Ms. Marvel ganha trailers dublado e legendado; veja!

A Marvel Brasil divulgou as versões em português do primeiro trailer de Ms. Marvel, a próxima série do Disney+ e MCU após a vindoura Cavaleiro da Lua.

O trailer, lançado nesta terça-feira (15), também revelou a data de estreia da série, que chega em 8 de junho na plataforma de streaming.

Confira a seguir os trailers nacionais de Ms. Marvel.

Ms. Marvel chega no Disney+

Kamala Khan é conhecida como a maior fã da Capitã Marvel. De forma inesperada, a menina ganha poderes por meio de um bracelete e começa a atuar contra o crime.

A série da Ms. Marvel está ligada com WandaVision e Capitã Marvel 2, ou The Marvels.

A heroína estará no aguardado filme da Marvel. Ao mesmo tempo, Monica Rambeau (Teyonah Parris), que aparece em WandaVision, também volta na sequência.

A série no Disney+ deve contar a origem da Ms. Marvel. Há a expectativa que Brie Larson apareça como Carol Danvers.

Ms. Marvel estreia em 8 de junho no Disney+.

