Ms. Marvel nem estreou e fãs da Marvel já estão criticando a série

O Disney+ lançou o trailer da série da Ms. Marvel e uma grande mudança na personagem deixou os fãs revoltados.

Nos quadrinhos, a Ms. Marvel consegue esticar e aumentar partes específicas do próprio corpo, mas na série ela apenas ganha um bracelete de energia. Muitos estão reclamando de terem mudado isso na história da personagem, tendo em vista que os poderes dela fazem parte do arco dela de autoaceitação.

“Eu realmente não ligo se os poderes da Ms. Marvel são similares aos do Sr. Fantástico. Mas não dê para ela habilidades como as do Lanterna Verde, mudando a origem dela. Resolva isso, Marvel”, tuitou um fã.

“Ms. Marvel parece ser uma história muito importante, humana, que merece ser contada. Dito isso, a Marvel deveria parar de ter vergonha do seu material base, por medo de ser estranho. Só deem a ela os poderes de esticar ao invés do mesmo brilho espacial que já vimos antes”, comentou outro fã.

“Os poderes de Kamala são essenciais ao arco da personagem dela de aceitar a própria etnia e cultura, tirar isso dela apaga grande parte da personagem”, tuitou outro fã.

“Não sou realmente um fã da Ms. Marvel, então sintam-se livres para ignorarem completamente minha opinião, mas acho podre como trocaram os poderes estranhos de esticar dela por efeitos de energia genéricos”, tuitou outro fã.

“Insisto que todos vocês leiam esses quadrinhos. O MCU não vai fazer justiça aos quadrinhos dela. Kamala ser a Lanterna Verde da Marvel não corresponde à personagem dela. Decidir mudar os poderes dela foi um erro grave”, reclamou mais um fã.

Veja os tuites, abaixo.

Ms. Marvel chega no Disney+

Kamala Khan é conhecida como a maior fã da Capitã Marvel. De forma inesperada, a menina ganha poderes por meio de um bracelete e começa a atuar contra o crime.

A série da Ms. Marvel está ligada com WandaVision e Capitã Marvel 2, ou The Marvels.

A heroína estará no aguardado filme da Marvel. Ao mesmo tempo, Monica Rambeau (Teyonah Parris), que aparece em WandaVision, também volta na sequência.

A série no Disney+ deve contar a origem da Ms. Marvel. Há a expectativa que Brie Larson apareça como Carol Danvers.

Ms. Marvel estreia em 8 de junho no Disney+.

