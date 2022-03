Ms. Marvel pode ter entregado novos membros de Vingadores

Ms. Marvel está chegando ao catálogo do Disney+ para introduzir Kamala Khan (interpretada por Iman Vellani), a nova heroína do MCU.

Segundo o que sabemos sobre o filme Carol Danvers (Brie Larson), a Capitã Marvel, é a grande heroína de Kamala e seus poderes são parecidos com o dela. Ao longo das produções mais recentes da Marvel, notamos rostos adolescentes que estão se juntando agora ao Universo Cinematográfico, o que pode ser o indício dos novos Vingadores à caminho.

Mas a equipe dos Vingadores adultos também pode estar passando por uma reformulação após a morte e aposentadoria de seus membros originais e, se as teorias do Screen Rant estiverem corretas, a Ms. Marvel pode ter dado um spoiler mesmo antes de sua estreia.

Além, é claro, da Capitã Marvel, o trailer da Ms. Marvel indica outras personagens que podem entrar para o time: Valquíria (Tessa Thompson) e Vespa (Evangeline Lilly). Nessa cena, Zoe Zimmer (Laurel Marsden) diz que Kamala está usando “outra camiseta dos Vingadores”, e as três personagens femininas estão estampadas na roupa.

No entanto, essa teoria não parece tão confiável, visto que a Disney/Marvel tem enfrentado problemas com a atriz Evangeline Lilly e dificilmente daria um papel tão importante para ela a essa altura do campeonato. Além disso, o visual da camiseta é DIY, o que dá a entender que não é um produto oficial, e sim algo feito pela própria Kamala como uma homenagem às suas heroínas preferidas.

Confira o trailer logo abaixo:

Quando Ms. Marvel chega ao Disney+?

Kamala Khan é conhecida como a maior fã da Capitã Marvel. De forma inesperada, a menina ganha poderes por meio de um bracelete e começa a atuar contra o crime.

A série da Ms. Marvel está ligada com WandaVision e Capitã Marvel 2, ou The Marvels.

A heroína estará no aguardado filme da Marvel. Ao mesmo tempo, Monica Rambeau (Teyonah Parris), que aparece em WandaVision, também volta na sequência.

A série no Disney+ deve contar a origem da Ms. Marvel. Há a expectativa que Brie Larson apareça como Carol Danvers.

Ms. Marvel estreia em 8 de junho no Disney+.

