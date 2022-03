Namorados na vida real, atores de Cobra Kai contam como é contracenar juntos

Peyton List e Jacob Bertrand, que interpretam Tory e Eli em Cobra Kai, namoram na vida real. Eles revelaram como é trabalhar juntos em meio ao relacionamento.

Os atores da série da Netflix conversaram com o TMZ e disseram que tem sido uma provação, mas parecem estar dispostos a continuar o namoro.

“Estamos namorando há um tempo. Eu nunca namorei ninguém com quem trabalhei antes. Isso é quase uma prova de fogo. Somos amigos há um tempo. Eu a conheci quando eu tinha 15 anos. Na verdade, eu era amigo íntimo do irmão dela, Spencer, então era meio estranho ficar tipo, ‘Ei cara, eu gosto da sua irmã.’ Mas sim, nos divertimos no set e depois saímos fora do set”, disse Bertrand.

List também falou sobre o relacionamento deles, admitindo que era um pouco difícil namorar um colega de elenco. Brincando, ela afirmou que só vai lidar com as consequências mais tarde.

Os dois também brincaram sobre qual deles teria que deixar o Cobra Kai se o relacionamento deles causar problemas. List não queria pensar nisso, mas Bertrand tem certeza de que ficaria, porque está lá há mais tempo e tem um corte de cabelo legal.

Mais sobre Cobra Kai

Cobra Kai é a continuação do universo de Karatê Kid. A série era uma produção do YouTube, mas acabou sendo adquirida pela Netflix.

Na gigante do streaming, Cobra Kai adquiriu um novo nível de popularidade. A série é elogiada por fãs e críticos por seu estilo divertido e pela maneira que honra o legado da franquia Karatê Kid.

“Décadas depois da competição que mudou suas vidas, a rivalidade entre Johnny e Daniel está de volta nesta sequência da trilogia Karatê Kid”, diz a sinopse da série.

Na quarta temporada, os dois vão justamente reunir forças para parar o Cobra Kai, dominado por John Kreese. O vilão, para parar o ex-aprendiz Johnny Lawrence e Daniel LaRusso, traz de volta Terry Silver, principal ameaça de Karatê Kid 3.

Cobra Kai conta com quatro temporadas na Netflix.