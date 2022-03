NCIS traz retorno surpreendente na 19ª temporada

Alerta de spoilers

NCIS trouxe um retorno surpresa de um dos personagens na 19ª temporada após a reviravolta da temporada anterior.

No ano anterior da série, vimos um salto temporal para a pandemia de COVID-19. A esposa de Jimmy Palmer morreu após contrair a doença.

Já no episódio da 19ª temporada, o viúvo teve uma última chance de conversar com a esposa, em uma sequência onírica. Brian Dietzen explicou a importância da cena depois do personagem dele não ter se despedido de Breena em tela.

“Uma das grandes razões pelas quais eu quis colocar essa cena lá foi porque Jimmy nunca conseguiu se despedir de sua esposa na câmera, e o público nunca conseguiu vê-la e dizer adeus também”, disse o ator ao TVLine.

O motivo por trás do retorno em NCIS

O raciocínio por trás disso não é apenas dar uma abertura cinematográfica legal ao episódio, mas também permitir que seu personagem e os fãs sigam em frente.

“Eu queria ter Michelle de volta ao set, e ela queria vir também”, acrescentou Dietzen. “O fato de termos sido capazes de ter Michelle de volta foi uma benção, já que ela definitivamente foi uma das minhas favoritas para trabalhar na série”.

Dietzen também disse que era importante para Jimmy conseguir se despedir, a fim de seguir adiante com a própria vida.

NCIS é exibida no Brasil pelo canal AXN.