Negan de The Walking Dead está chocado com canal por dar spoiler de personagem

Jeffrey Dean Morgan, ator de The Walking Dead, ficou tão chocando quanto o público com o anúncio repentino da nova série derivada de TWD, já que a série original ainda nem chegou ao fim e a existência de uma série-sequência já entrega alguns spoilers do que vem adiante na temporada final de The Walking Dead.

Em entrevista ao The Rich Eisen Show, ele diz: “Agora que anunciamos que haverá um spinoff, acho que não precisamos morrer. Alerta de spoiler, pessoal. Desculpem! Ainda não sei por que já anunciamos isso. Foi meio que um choque para mim.”

Morgan revelou ainda que está “sob ordens para não dizer nada [sobre o final], mas para continuar a falar sobre [o spinoff]”, e que isso é muito confuso, já que as duas coisas estão conectadas.

No momento, The Walking Dead está em processo de produção dos seus últimos episódios.

Isle of the Dead vem aí

Isle of the Dead é esperada para chegar na AMC e AMC+ em 2023. Ainda não foram reveladas informações sobre seu lançamento no Brasil mas, se for seguir os passos de The Walking Dead, deve ser pelo streaming Star+.

Scott Gimple, diretor de conteúdo do TWD Universe, é o responsável pela supervisão do projeto, enquanto o showrunner da vez será Eli Jorné, que também assina como produtor executivo ao lado das estrelas principais, Cohan e Morgan.

À imprensa, Gimple diz: “Eli criou um hospício de mortos caótico, bonito e sujo para Negan, Maggie e fãs do programa que estgão ansiosos para descobrir um mundo invisível e insano do universo TWD. Lauren e Jeffrey sempre foram colaboradores fantásticos e, agora, trazemos essa colaboração a um novo nível com uma série que levará esses personagens aos seus limites com o mundo – e entre si. Todos nós estamos empolgados em levá-los a um épico, totalmente novo e diferente The Walking Dead para as idades.”

Morgan, que interpreta Negan desde 2016, completa: “Estou muito feliz que a jornada de Negan e Maggie vai continuar. Tem sido um divertido dar vida a Negan, e estou muito animado para continuar sua jornada em Nova York com Lauren. […] Apertem os cintos, a Ilha dos Mortos vai reinventar o universo TWD. Muito obrigado a Dan McDermott, Scott Gimple e AMC por nos receber de volta para mais uma vez… simplesmente mal podemos esperar.”

