Netflix anuncia data de estreia dos episódios finais de Grace and Frankie

Mais episódios de Grace and Frankie estão a caminho da Netflix!

A série de sucesso começou a ser transmitida em 2015 pela plataforma de streaming, desenvolvida pela co-criadora de Friends, Marta Kauffman, e estrelada por Jane Fonda e Lily Tomlin, ambas vencedoras do Emmy.

A produção acompanha a história de duas mulheres que são unidas pelo destino: seus maridos eram apaixonados um pelo outro e as deixaram para trás. Apesar das diferenças e circunstâncias, elas acabam virando boas amigas.

A série não foi bem aceita de imediato pelo público e imprensa, mas conquistou seu espaço ao longo dos anos e, agora, se prepara para estrear uma nova temporada, que também será a última da série.

Quando estreia a 7ª temporada de Grace and Frankie?

A Netflix informou nesta terça-feira, 22 de março, a data oficial para a estreia da aguardada 7ª temporada de Grace and Frankie. Segundo a plataforma de streaming, os novos episódios chegam dia 29 de abril ao seu catálogo, como revela o pôster acima.

Essa nova temporada terá 12 episódios e, com sua adição, chegará a 94 episódios em seu total, tornando Grace a Frankie a série mais longa da história da programação original da Netflix, incluindo comédia e drama, em quantidade de capítulos.

Também foi divulgada a sinopse para a temporada. Leia abaixo:

“Sete anos atrás, as vidas de Grace e Frankie viraram de cabeça para baixo quando seus maridos de longa data as deixaram… um pelo outro. Ambas sparrings e parceiros no crime, Grace e Frankie formaram um vínculo improvável e inquebrável enquanto enfrentavam futuros incertos de frente de mãos dadas. Eles riram juntas, choraram juntas, fizeram cogumelos juntos e duas vezes se tornaram empreendedoras de sucesso juntas. Um marco histórico 94 episódios depois, Grace e Frankie continuam a mostrar a si mesmas, suas famílias e seus fãs o que significa viver a vida ao máximo, sem medo e sem remorso. Aqui estão sete temporadas de risos, lágrimas, melhoras de humor e boas vibrações. E, como Grace e Frankie diriam, foda-se. Este pode ser o último capítulo, mas eles estão apenas começando.”