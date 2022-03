Netflix cancela série após 1 temporada e assinantes ficam revoltados

A Netflix cancelou Arquivo 81 apesar da série ter demonstrado bons números até a segunda semana, com mais de 70 milhões de horas assistidas. Aparentemente, isso não foi o suficiente para salvar o programa.

Nas redes sociais, os fãs estão revoltados com o cancelamento:

“Arquivo 81 não esteve no Top 10 por muito tempo, mas aparentemente não foi o suficiente para sobreviver. Todo programa da Netflix terá que ser uma sensação internacional para ganhar a segunda temporada agora, ou o quê….?”, tuitou um fã.

“Cara, Netflix, por que você cancelou Arquivo 81?! É uma série ótima! Quem é o responsável por esta decisão?! Eu estou implorando para você reconsiderar!”, tuitou outro fã.

“Chateado ao saber do cancelamento de Arquivo 81, que gostei muito. Sinceramente, pensei que o final era eficaz se eles seguissem o caminho da minissérie, mas as pessoas assistiram a esse show! Apenas mais munição para a pergunta predominante sobre a Netflix: o que diabos eles querem?”, tuitou outro fã.

“A Netflix cancelou o Arquivo 81 depois de uma primeira temporada tão boa e estou chateado. Pare de cancelar bons shows”.

Série produzida por James Wan

Arquivo 81 é uma série produzida por James Wan. Ele é conhecido por ter sido o diretor de Jogos Mortais, Invocação do Mal e Aquaman.

James Wan é um nome bem conhecido do terror, constantemente investindo no gênero. Mesmo quando não está creditado como diretor, ele ainda é capaz de colaborar bastante com vários projetos como produtor.

Até o momento, a Netflix não confirmou uma segunda temporada de Arquivo 81. Portanto, os fãs terão que aguardar um anúncio oficial em breve.

A série Arquivo 81 está agora disponível pela Netflix.