Netflix faz grande mudança em The Umbrella Academy

A Netflix mudou a classificação indicativa de The Umbrella Academy, partindo do TV-14 para o TV-MA nessa vindoura terceira temporada.

O detalhamento oficial das classificações de televisão nos EUA, conhecido como TV Parental Guidelines, denota que a classificação TV-14 é geralmente considerada como “Pais fortemente alertados”.

Isso significa que o conteúdo é para audiências de 15 anos ou mais e pode conter “diálogos intensamente sugestivos, linguagem grosseira forte, situações sexuais intensas ou violência intensa.

Já TV-MA é para a designação Mature Audience Only (audiências mais velhas), o que significa que é impróprio para jovens menores de 17 anos e pode conter linguagem indecente grosseira, atividade sexual explícita ou violência gráfica.

A página oficial da Nettflix descreve The Umbrella Academy como tendo apenas linguagem imprópria e personagens fumando, então devemos apenas ver mais palavrões nessa terceira temporada.

Adaptação de quadrinhos

A série The Umbrella Academy é uma adaptação dos quadrinhos de mesmo nome.

O sucesso do seriado fez com que a Netflix percebesse que adaptações de quadrinhos menos conhecidos também podiam dar certo.

No entanto, não foram todas as tentativas da gigante do streaming que se mostraram bem-sucedidas.

O Legado de Júpiter, por exemplo, não teve o desempenho que a Netflix esperava, sendo cancelada pela gigante do streaming com apenas uma temporada.

A terceira temporada de The Umbrella Academy chega à Netflix em 22 de junho.