Netflix interrompe produção de série e cancela últimos episódios

A produção de uma nova temporada de um programa popular da Netflix foi interrompida no meio do cronograma de filmagens após uma greve sindical – e o serviço de streaming optou por cancelar o programa em vez de seguir em frente.

O TV Insider informou que a Netflix cancelou a sétima temporada de Mandou Bem após uma paralisação na produção recentemente.

As filmagens foram interrompidas quando vários membros da equipe decidiram deixar o set do quinto episódio na esperança de garantir um contrato de união com a Magical Elves, a produtora por trás de Mandou Bem.

Fim da linha para Mandou Bem

Infelizmente para os fãs, eles não conseguiram chegar a um acordo e a Netflix optou por cancelar o resto da temporada.

A Netflix não divulgou uma explicação oficial, mas uma fonte afirma que a empresa é “notoriamente não sindicalizada” e “prefere cancelar do que assinar um contrato sindical”.

A Netflix exibirá os quatro episódios que foram filmados antes da greve ainda em 2022.

Mandou Bem segue disponível na Netflix.