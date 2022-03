Netflix lança nova temporada de série parecida com Vikings: Valhalla

A produção e o lançamento de Vikings: Valhalla – o primeiro derivado da série Vikings – parece comprovar a intenção da Netflix em investir pesado nas histórias épicas. Fãs podem comemorar, já que uma série muito parecida com Valhalla se prepara para lançar sua 5ª (e última) temporada: The Last Kingdom. Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre os novos episódios.

“Enquanto Alfredo, o Grande, defende seu reino de invasões nórdicas, Uhtred – um saxão criado por vikings – planeja reivindicar o que é seu por direito”, afirma a sinopse oficial de The Last Kingdom na Netflix.

Vale lembrar que a trama de The Last Kingdom é baseada na saga literária “As Crônicas Saxônicas”, do autor britânico Bernard Cornwell.

As duas primeiras temporadas da série foram produzidas pela BBC, mas a partir do terceiro ano, a série épica passou a ser comandada pela Netflix.

A trama da 5ª temporada de The Last Kingdom na Netflix

A 5ª temporada de The Last Kingdom é ambientada pouco depois da conclusão do quarto ano, e deve mostrar o Rei Edward tentando cumprir as ambições do pai em unir os reinos da região e criar a Inglaterra.

Uhtred, por sua vez, atua como o protetor de Aethelstan, o futuro Rei da Inglaterra – enquanto inimigos chegam para subverter essa linha sucessória.

“Uhtred começou a primeira temporada como alguém que só se importava consigo mesmo. Já no quinto ano, ele faz de tudo para proteger as pessoas que ama, as pessoas por quem é devotado. Fiquei muito orgulhoso por interpretar um personagem com um desenvolvimento tão humano”, comentou o ator Alexander Dreymon em uma entrevista recente.

Os novos episódios devem mostrar também o alcance completo dos planos de Brida para Eoferwic, onde estão Stiorra e Sigtryggr.

Quem está no elenco de The Last Kingdom 5?

A maioria do elenco principal de The Last Kingdom retorna na 5ª temporada. Ou seja, os fãs podem aguardar a volta de Alexander Dreymon (Uhtred), Emily Cox (Brida), Eliza Butterworth (Aelswith), Mark Rowley (Finan), Arnas Fedaravicius (Sihtric), Adrian Schiller (Aethelhelm), Cavan Clerkin (Pyrlig), Ruby Hartley (Stiorra), Millie Brady (Aethelflaed), Timothy Innes (Rei Edward), Stefanie Martini (Eadith), Ewan Mitchell (Osferth) e James Northcote (Aldhelm).

Os novos episódios também contam com reforços de peso no elenco, como Patrick Robinson (Padre Benedict), Harry Gilbin (Aethelstan), Ewan Horrocks (Aelfwaeard) e Sonya Cassidy (Eadgifu).

Estreia e trailer da 5ª temporada de The Last Kingdom na Netflix

A 5ª temporada de The Last Kingdom já tem data para estrear na Netflix: 9 de março. Os novos episódios devem ser disponibilizados na plataforma a partir de 4 da manhã.

Para comemorar a data, a Netflix divulgou um eletrizante trailer oficial; confira abaixo sua versão legendada.